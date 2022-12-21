Araç yangınına Menteşe itfaiye ekipler müdahale ederek söndürdü. Araçta soğutma çalışması yapılırken, yangının çıkışı ile ilgili araştırma başlatıldı.

Yunan unsurlarının ölüme terk ettiği 65 düzensiz göçmenin imdadına, Türk askeri yetişti

Yunan unsurlarının ölüme terk ettiği 65 düzensiz göçmenin imdadına, Türk askeri yetişti

Menteşe-Ula karayolu, Gülağzı kavşağında trafik ışıklarında kırmızı ışıkta bekleyen araç aniden alev aldı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine İtfaiye, sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

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