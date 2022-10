Menteşe Belediyesi ve Yaygın Eğitim ve Gençlik Çalışmaları Derneği (YENGECDER) tarafından 7-13 yaş aralığındaki çocuklara yönelik Akıl Oyunları Etkinliği Çocuk Bilim Parkı’nda gerçekleşti. Etkinliğe ebeveynleri ile katılan çocuklar, etkinliklerde birbirinden farklı 9 akıl oyununu birlikte oynadı.

Menteşe Belediyesi ve Yaygın Eğitim ve Gençlik Çalışmaları Derneği (YENGECDER) tarafından 7-13 yaş aralığındaki çocuklara yönelik Akıl Oyunları Etkinliği Çocuk Bilim Parkı’nda gerçekleşti. Etkinliğe ebeveynleri ile katılan çocuklar, etkinliklerde birbirinden farklı 9 akıl oyununu birlikte oynadı.

Çocuklar etkinlikte triangle game, pentago, metaforms, mangala, q-bitz, look look, colours, six ve revers olmak üzere toplam 9 farklı zekâ oyununu YENGECDER eğitmenlerinden öğrenerek karşılıklı oynadı. Akıl oyunlarına çocuklar kadar anne babalar da ilgi gösterdi. Etkinliğe çevre ilçelerden de katılım sağlandı. Çocuklar akıl oyunlarını zaman zaman birbirleriyle zaman zaman da anne babalarıyla karşılıklı oynadı.

Gelişim çağındaki çocuklara yönelik gerçekleşen ve zeka gelişimine katkı sunan etkinlik ile çocuklara yeni bir bakış açısı kazandırılması hedeflendi.