Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilere spor yapma imkanı sunacak önemli bir projeyi hayata geçiriyor. İlçedeki 5 okulda toplam 6 adet halı saha inşa edilecek.

Projenin amacı, öğrencilerin spora teşvik edilmesi, fiziksel aktivitelerinin artırılması ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmalarını sağlamak. Halı sahaların, öğrencilerin bedensel ve zihinsel gelişimine katkı sunması hedefleniyor.

Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Amacımız, gençlerimizi spora yönlendirmek, toplum sağlığını geliştirmek ve daha sağlıklı bir nesil yetiştirmek” ifadelerine yer verildi.

Proje kapsamında halı sahalar Göktepe Şehit Jandarma Uzman Çavuş Berkant Şara İlkokulu/Ortaokulu, Menteşe Şehit Jandarma Binbaşı Kıvanç Cesur Ortaokulu, TOKİ Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz İlkokulu/Ortaokulu, Turgutreis Anadolu Lisesi, Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (2 adet) yapılacağı açıklandı.

Projenin hayata geçirilmesine katkı sunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş’a teşekkür edildi.