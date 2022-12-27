Muğla’nın Menteşe İlçesi kırsal Çamoluk, Göktepe ve Sungur Mahallesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından vatandaşlara 4 bin adet sarı lop incir fidanı dağıtıldı.

Muğla’nın Menteşe İlçesi kırsal Çamoluk, Göktepe ve Sungur Mahallesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından vatandaşlara 4 bin adet sarı lop incir fidanı dağıtıldı.

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bakanlık Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ‘Tarım Arazilerinin Kullanımın Etkinleştirilmesi Projeleri’ çerçevesinde, Muğla’da sofralık ve kurutmalık incir (sarı lop) yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için proje hazırlandı. Proje çerçevesinde Muğla genelinde 15 bin adet incir fidanı toprakla buluşturulacak. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Çamoluk, Göktepe, Sungur mahalleleri için 4 bin adet sarı lop incir fidanı temin ederek toplam 200 dekar alanda incir bahçelerini oluşturmaya başladı.

Yoğun ilginin olduğu programda Çamoluk, Sungur ve Göktepe mahalle muhtarları, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Menteşe İlçe Tarım Müdürlüğünün hayata geçirdiği projelerden övgüyle söz ederek, fide destekleri ve kırsalda sürdürülen çalışmalar için üreticiler adına teşekkür ettiler.

“Amacımız kırsalda çiftçi gelirlerini artırmak”

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak konuşmasında; pandemi ile birlikte yaşanan gıda problemlerinin kırsalda yapılan üretimin artmasıyla bir nebze de olsa giderildiğini ifade etti. Çamoluk, Sungur ve Göktepe’de zeytin tarımının yaygınlaşmasının ardından şimdi de sofralık ve kurutmalık incir üretimine başladıklarını belirten Saylak, “Bu mahallelerimizde tarımsal gelir daha da artacak ve sürdürdüğümüz ‘İyi Tarım Uygulamaları’ sayesinde, üreticilerimizin yüzü gülecek” diye konuştu.

Tören Çamoluk, Sungur, Göktepe mahallelerinde üretim yapacak olan üreticiler adına mahalle muhtarlarına fide teslimi ve ‘Çamoluk’un Zümrüt Yeşili Zeytinleri İyi Tarımla Değerlensin’ projesi ile sertifika almaya hak kazanan 30 üretici için düzenlenen sertifika töreni ile son buldu.