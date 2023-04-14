Menteşe’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde resim şenliği düzenlenecek.

‘Yaralarımızı Birlikte Saracağız’ temasıyla 15 Nisan Cumartesi günü düzenlenecek resim şenliği saat 13.00’te Menteşe Kent Meydanında gerçekleştirilecek.

Etkinlik ile ilgili bilgi veren Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Atatürk’ün çocuklara hediye ettiği 23 Nisan Bayramımızı düzenleyeceğimiz resim şenliğiyle coşkuyla kutlayacağız. Şenlikte geleceğimiz olan çocuklarımız bir araya gelerek resimler yapacak, birbirleriyle kaynaşarak oyunlar oynayacak ve eğlenecekler. Çocuklarımız; bayram etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen resim şenliğinde gönüllerince eğlenerek, keyifli vakit geçirecekler” dedi.