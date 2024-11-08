Muğla’nın Menteşe ilçesi devrant yokuşu ve Bayır Mahallesinde meydana gelen 2 kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre devrant yokuşunda meydana gelen kazada 48 NF 143 plakalı otomobil plakası alınamayan tırın arkasından çarpması sonucunda 2 kişi yaralandı. Bir diğer kaza ise Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Bayır mahallesinde meydana geldi. Muğla- Aydın karayolunda meydana geldi bu kazada 3 kişi yaralanırken her iki kazada toplam 5 kişi yaralandı.

Kazaları gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve Muğla Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Her iki kazada itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan vatandaşları kurtardıktan sonra sağlık ekiplerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 2 kazada bulunan yaralılar Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.