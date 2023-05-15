Menteşe Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını Cumhuriyet Meydanındaki Fener alayı ve Gece Yolcuları grubunun konseri ile kutlayacak.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Cumhuriyet Meydanında düzenlenecek olan fener alayı ve konsere tüm vatandaşları davet ederek, “Atamızın gençlerimize armağan ettiği bu bayramımızda gençlerimiz ve halkımızla bir arada olmak, bayram coşkusunu hep birlikte yaşamak için fener alayı ve konser etkinliği düzenledik. Gece Yolcuları grubunun şarkılarıyla keyifli ve eğlenceli vakit geçirerek Bayramımızı kutlayacağımız fener alayımıza ve konserimize tüm halkımız davetlidir” dedi. Cumhuriyet Meydanında Saat 20.00’de fener alayı ile başlayacak olan 19 Mayıs etkinlikleri, yapılacak olan yürüyüşün ardından 21.00’daki Gece Yolcuları konseri ile devam edecek.