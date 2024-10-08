Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, Menteşe İlçesi Merkez Mahalleleri, Yeniköy ve Kötekli Mahallerinin içme suyu sorununu tamamen ortadan kaldırdı. Ekipler Akçaova içme suyu deposu iletim kapasitesi artışı, Kötekli ve Yeniköy hat yenileme çalışmalarıyla bu bölgelerin su sorunu kalıcı olarak çözdü. Çalışmalar Öğrenci yurtlarına verilen suyun arttırılarak buradaki su sorunun da kalıcı olarak çözülmesi amacıyla devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri uzun yıllardır devam eden su sıkıntılarını tek tek gidermeye devam ediyor. Son olarak Menteşe Merkez Mahalleleri, Kötekli ve Yeniköy’de yaşanan su sıkıntılarını ortadan kaldırmak için geniş çaplı bir çalışma başlatan ekipler projelerin tamamlanması ile birlikte bu bölgelerdeki su sorunlarını giderdi. MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, Kötekli Mahallesine giderek burada yapılan çalışmaları inceledi ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Geçtiğimiz Günlerde Akçaova’da Yapılan Çalışma İle 15 Bin Kişiye Yetebilecek İlave Su Sağlanmıştı

MUSKİ ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde Muğla Menteşe İlçe merkezini besleyen Akaçova içme suyu deposunun iletim kapasitesi arttırılmış, sistemin mevcut su iletimine ek olarak günlük 15 bin kişiye yetebilecek miktarda daha suyu aktarabilecek seviyeye gelmesi sağlanmıştı. Buradaki ilave suyun bir kısmı özellikle yaz aylarında su sıkıntısı yaşayan Kötekli ve Yeniköy Mahallelerine aktarıldı. Böylelikle bu iki mahalleyi besleyen içme suyu depoları %100 doluluk oranına ulaştı ve en üst kotlara dahi sorunsuz olarak su verilmeye başlandı. Bunun yanı sıra ekipler bölgede yeni bir kaynağı sisteme dâhil ederek bölgeye ilave su sağladı.

İki mahallede altyapı sistemleri yenilendi

Bu iki mahalleye ilave su sağlanmasının yanı sıra altyapı sistemlerinde meydana gelen arızalardan kaynaklı da hem su kaybı yaşanıyor hem de kesintilerle vatandaşlar mağdur oluyordu. Bu nedenle Kötekli’de sürekli patlakların yaşandığı ve kullanım ömrünü tamamladığı belirlenen 500 metrelik içme suyu hattının yenilemesi yapıldı. Ekipler yine mahallede akustik dinleme cihazı ile su kaçaklarını tespit etmeye devam ederken, arızalı olduğu tespit edilen hatların yenileme işlemlerini de sürdürecek. Bunun yanı sıra Yeniköy Mahallesinde de yaklaşık 3 bin metrelik hat değişimi yapan MUSKİ ekipleri burada 2 bin metreküp üstyapı çalışmasını tamamladı. Yine Kötekli’de olduğu gibi Yeniköy’de de hatları tarayan ekipler buldukları arızalı hatların değişimlerini de sürdürüyor. Bu çalışmalarla birlikte iki mahallede su sorunu yaşanması beklenmiyor.

Kötekli’de bulunan Gönül Dostları sitesinde ikamet eden Mehmet Turhan su sorunlarının ortadan kalktığı için duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tuhan, “Daha önce suyumuz kesik kesik geliyor ya da hiç gelmiyordu. Geçtiğimiz günlerde de uzun süreli bir kesinti oluştu. Şuanda yapılan çalışmalarla suyumuz çok iyi geliyor. Yapılan çalışmalardan medya kanalları vasıtasıyla haberdar oluyoruz. Şuanda hiçbir sıkıntımız yok. Ahmet başkanıma çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederiz” dedi.

Site yöneticisi Necati Sakallı ise “Bu yaza girişte su problemi vardı. MUSKİ’ye gittik çok ilgilendiler. Sorunumuz çözüldü. Şuanda suyumuz en üstteki eve kadar çok rahat çıkıyor. Su sorunumuz kalmadı. Ceren ve Kısmet sitelerinde de sorunlar olduğunu duymuştuk. Artık onlarda da çözüldüğünü öğrendik” dedi.

Kötekli Mahalle Muhtarı Yusuf Çetin, Yıllardır mahallemizin üst kotlarındaki sitelerde su sıkıntısı yaşıyorduk. Özellikle Ağustos ve Eylül aylarında su olmuyordu. Büyükşehir ve MUSKİ ile kurmuş olduğumuz iletişim sonunda bu sorun giderildi. MUSKİ personeli büyük gayret gösterdi. Sorunun nasıl giderildiğine bakacak olursak, Mahallemizde ki hatlar yenileniyor. Buralardaki su kaçakları bulunuyor. Kaçakların bulunması ile yeni borular döşeniyor. Yeni borular döşenince de ilave su temini yapıldı. Böylelikle sorun giderildi. Bizim için çok önemli bir çalışma oldu. Bu nedenle Ahmet Başkanımıza çok teşekkür ederiz” dedi.