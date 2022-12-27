Menteşe Belediyesi yeni yıla sayılı günler kala şehrin cadde ve sokaklarını yılbaşı süsleri ile donattı.

Menteşe Belediyesi yeni yıla sayılı günler kala şehrin cadde ve sokaklarını yılbaşı süsleri ile donattı.

Kentin merkezi noktalarını yılbaşını simgeleyen ışıklı dekorlarla donatan Menteşe Belediyesi, yeni yıl coşkusunu sokaklara taşırken, kent meydanındaki 9 metrelik dev yılbaşı ağacı ise vatandaşların büyük beğenesini kazandı. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş 2023 yılına sayılı günler kala Cumhuriyetin 100. yılını kutlayacaklarını belirterek, “2022 yılını geride bırakırken, umutlarımızı ve hayallerimizi de 2023 yılına taşıyoruz. Yeni yıla girerken Cumhuriyetimizin 100. Yılını da taçlandıracağız. 2023 yılı bu anlamda bizim için çok değerli. Bu anlamlı yılı hep birlikte kutlamak için yeni yılın coşkusunu sokaklara taşıdık. Cumhuriyet Meydanımız Büyükşehir Belediyemiz tarafından yılbaşı süsleri ile donatıldı. Biz de Menteşe Belediyesi olarak yeni kent meydanını, cadde ve sokaklarımızı yılbaşı temalı ışıklı dekorlarla donattık. Kent meydanındaki 9 metrelik yılbaşı ağacı ve süslemeler vatandaşlarımızın büyük beğenisini topladı. Hemşehrilerimiz kentimize güzellik ve neşe katan rengarenk görüntüler eşliğinde fotoğraf çekiliyorlar. Yılbaşı gecesi Cumhuriyet Meydanımızda bir de konser düzenledik. Yeni yıla Pusula grubunun seslendireceği şarkılar eşliğinde gireceğiz. 31 Aralık Cumartesi gecesi tüm halkımızı Cumhuriyet Meydanı’na bekliyorum. Yeni yıla hep birlikte coşkuyla, umutla girelim" dedi.

Yılbaşı gecesi kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ekiplerin hazır bekletileceğini ifade eden Başkan Gümüş, “Yılbaşı gecesinde kentimizde yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı ekiplerimiz de hazır bekliyor olacaklar. Çağrı Merkezimiz bu süreçte 7/24 hizmet verecek. Temennimiz yeni yıla güzellikler ile girmek. Tüm hemşehrilerimize 2023 yılının sağlık, mutluluk, huzur ve başarı getirmesini diliyorum" diye konuştu.