Muğla Menteşe Spor Lisesi, Liselerarası Kızlar Hokey Türkiye şampiyonası final maçında Kırıkkale Spor Lisesini 3-0 mağlup ederek Türkiye Şampiyonu oldu.

Antalya Alanya Hokey sahasında yapılan Türkiye Şampiyonluğu final maçında Menteşe Spor Lisesi rakibini 3-0 mağlup ederek Türkiye Şampiyonluk kupasını Muğla’ya kazandırdı. Türkiye Şampiyonluğunu kazanan Menteşe Spor Lisesi öğrencilerine okul aile birliği ile Menteşe Spor Lisesi Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanında davullu zurnalı karşılama töreni düzenlendi.

Karşılama töreninde Baş Antrenör Serkan Şen tarafından yapılan açıklamada, "Bu başarı 15 yıllık sistemli çalışmanın ürünü. Biz bu çocukları ilkokulda, Ortaokudal derece yaptılar. Şimdi de liseler arasında Türkiye şampiyonu olduk. 14 yaşta Türkiye şampiyonu olduk, 16 yaşta Türkiye şampiyonu olduk, Anadolu Yıldızlar liginde Türkiye şampiyonu olduk. Bizim hedefimiz Muğla’ya Avrupa kupasını getirmek. Liseler arasında da Türkiye şampiyonu olduk. En son geçen ay U20 kategorisinde Türkiye finali oynadık. Bizim Hokey sahamız inşallah 6 ay içerisinde yapılacak. Hokey sahamız yapıldıktan sonra ilk hedefimiz Muğla iline Avrupa kulüpler kupasında Avrupa şampiyonluğunu getirmek. Muğla’da 3 tane süper lig takımımız var. Bu takımlarımızın hepsi çok güçlü takımlar. Ben buradan bize destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.