Menteşe Belediyesi, Ege bölgesinin en büyük pazarları arasında yer alan Perşembe pazarı uzay çatı yenilenmesinin ardından şimdi de pazaryeri girişindeki meydanın yenileme çalışmalarına başladı.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde konumu itibariyle kentin kalabalık noktalarından özellikle de emekli vatandaşların dinlenme alanlarından birisi olan pazar geri meydanında yeni bir düzenleme yapılıyor.

Toplam 800 metre kare alan üzerine kurulu meydan yenileme projesi çerçevesinde meydanda süs havuzu, efe heykeli ve çok sayıda oturma grubu yer alacak.

Meydan düzenlemesine yönelik hazırlanan projenin en kısa sürede tamamlanarak alanın hizmete açılmasını hedeflediklerini ifade eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, meydanların kentlerin simge noktalarından olduğunu belirtti. Başkan Gümüş, “Meydanlar vatandaşların bir araya gelerek sosyalleştiği ve zaman geçirdikleri kamusal alanlardır. Menteşe olarak biz şanslıyız. Zira vatandaşımızın sosyal ve kültürel ihtiyacını karşıladığı birçok meydana ve alana sahibiz. Bu alanlardan birisi de Perşembe pazarının girişindeki mini meydan. Bu meydana yönelik projeyi hazırlarken alanın günlük kullanımdan yola çıktık. Konumu itibariyle günde binlerce kişinin geçtiği, özellikle emekli vatandaşların dinlenme alanlarından birisi olan meydanda daha çok oturma grubu ihtiyacı bulunduğunu tespit ettik. Projeyi de bu gerçekten yola çıkarak hazırladık. Bu nedenle meydanda bulunan mevcut ağaçları, yüksek oturma gruplarını koruduk ve meydanın tamamında oturma gruplarının kapasitesini arttırdık. Ayrıca meydanın aydınlatmasını ve kent mobilyalarını da daha modern bir hale getireceğiz. Yenileme projesini en kısa sürede tamamlayıp meydanı halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.