Kazaya karışan 34 VH 8845 plakalı aracın sürücüsü olay yerinden ayrıldığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Menteşe İlçesi yeni otogar kavşağında meydana geldi. 34 VH 8845 plakalı araç ile 48 AFS 816 plakalı araç ışıklarda kaza yaptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi sonrası bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Muğla’nın Menteşe İlçesi otogar kavşağında iki aracın karıştığı kazada 1 kişi başından hafif şekilde yaralandı.

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