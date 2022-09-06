Menteşe Belediyesi Eylül ayı olağan meclis toplantısı İskender Alper Konakaltı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Menteşe Belediyesi Eylül ayı olağan meclis toplantısı İskender Alper Konakaltı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

12 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda 6’cı gündem maddesi Eskişehir Odunpazarı Belediyesi ile Menteşe Belediyesi’nin kardeş belediye olması, işlemlerin yürütülmesinde de Belediye Başkanı Bahattin Gümüş’e yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Kardeş Kent uygulamasına yönelik açıklama yapan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Odunpazarı ve Menteşe tarihsel mirasını ve geçmişini koruyan, geleceğini de geçmişin tarihsel yüküyle hazırlayan iki ilçe. Her iki ilçemizde eski kent dokusunda yer alan tarihi evleriyle, sokakları ve caddeleriyle ünlü. Sahip olduğumuz bu değerlerle ben Menteşe ile Odunpazarı’nı ‘Yapı Kardeşi’ olarak nitelendiriyorum. Proje ekiplerimizin ortak yürüttüğü çalışma ile bu kardeşliğimizi ‘Kardeş Kent’ uygulamasıyla taçlandıralım istiyoruz. Zira bu kardeşliğin kültür turizmi konusunda yaptığımız çalışmalarımıza katkı koyacağına inanıyoruz. Konuyla ilgili ilk Meclis Kararını Odunpazarı Belediyesi aldı. Kardeş Kent için Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, belediye meclisi tarafından yetkilendirildi. Ben de bugün gerçekleştirilen ve oy birliği ile geçen karar ile yetkilendirildim. Türkiye’nin en modern illeri arasında ilk sıralarda yer alan Muğla ve Eskişehir’in merkez ilçeleri olarak sosyal, kültürel bağlarımızı geliştirmek adına bu kardeş kent uygulamasını çok önemsiyoruz. Menteşemize hayırlı olsun” dedi.