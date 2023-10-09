Menteşe Belediyesi’nin bu yıl 8’incisini düzenlediği Kültür ve Sanat Şenlikleri Cumhuriyet meydanında düzenlenen Buray konseri ile sona erdi. 15 bin kişinin doldurduğu meydanda hayranları sevilen sanatçı Buray’ın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş’ün Menteşeliler ile birlikte izlediği konserde Buray en sevilen şarkılarını Menteşeliler için söyledi. Konserde Buray’a şenliğe yapmış olduğu katkı ve katılımlarından dolayı Muğla bacası takdim eden Başkan Gümüş, 3 gün boyunca süren şenliklere katılımlarından dolayı Menteşe halkına teşekkür etti.

Başkan Gümüş sahnede yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Sevgili Menteşeliler, Cuma günü geleneksel baca yakma töreniyle başlayan şenliklerimiz bu akşam sevilen sanatçı Buray’ın konseri ile sona eriyor. Şenlik boyunca konserler, söyleşi ve kitap imza günleri, sergiler, şiir ve konserler, tiyatro gösterileri ve yayla kavun yarışması gibi birçok etkinlik düzenledik. Kültür ve sanat kenti Menteşemizde 8.’ sini düzenlediğimiz şenliğimiz Cumhuriyet’in 100. Yılına yakışır bir şekilde gerçekleşti. Sizlerin katılımı ile daha bir anlam kazanan şenliklerimizde bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. Yılında hayalimiz tüm Türkiye’nin Muğla gibi Menteşe gibi özgürlükler kenti olması. Menteşe gibi; kültürün, sanatın ve sanatçının değer bulduğu, bilime teknolojiye önem verildiği ve en önemlisi halkıyla iç içe olan yerel yönetimlerin, insana dokunan projeler ürettiği bir Türkiye dileğiyle, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İyi ki varsınız. Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlu olsun. Bizler var oldukça Cumhuriyetimize sahip çıkacağız”