Ramazan ayının gelmesi ve kan stoklarının düşmesiyle Türk Kızılay’ı tarafından kan bağış kampanyası başlatıldı.

Kanların 50 bin stok altına düşmesi sebebiyle Muğla Kızılay’ı tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına vatandaşlar destek verirken, kampanya uzun vadeli kan bulunana kadar devam edeceği ifade edildi. Vatandaşlar tarafından ilgi ile karşılanan kan bağışında bugün Muğla Kızılay Kan Merkezinde yoğunluk yaşandı.

Muğla Menteşe Kızılay Şube Başkan Yardımcısı Gülnur Koçar, "Ramazan ayında kan bağışlarımızın düşmesi sebebiyle kampanya başlatıldı. Bu kampanya kan bağışında 50 bin rakamın altına düştüğü zaman düzenlediğimiz kampanya. Vatandaşlarımızı uzun vadeli kan bağışı vermeye bekliyoruz. Şu anda vatandaşlarımız sağ olsun destek olmaya çalışıyorlar ama uzun vadeli kan desteğine ihtiyacımız var. Bbütün vatandaşlarımızın desteklerini bekliyoruz” dedi.