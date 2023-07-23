Muğla’nın Menteşe ilçesinde hayvan barınağı olarak kullanılan ahır yakınlarında çıkan yağında itfaiyenin zamanında müdahalesi ile alevler eve sıçramadan söndürüldü.

Menteşe Karabağlar Yaylası Ayvalı mevkiinde gece saat 04.00 sıralarında içinde kiracının oturduğu evin hayvan barınağı olarak kullanılan ahır yakınlarında poşetlerden çıktığı tahmine dilen yangın sonrası112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi.

Yangın bölgesine Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye ekipleri ve polis sevk edildi. Yangında hayvan barınağı olarak kullanılan küçük ahşap bir bölüm ve hemen yanında bulunan samanlar zarar gördü. Hayvan barınağı olarak kullanılan ahşap bölüm tamamen yanarken, samanların tamamı zarar gördü.