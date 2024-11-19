Özel eğitime ihtiyacı olan 18 yaş üstü yetişkin bireyler için Muğla İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Menteşe Halk Eğitimi Merkezi tarafından farklı alanlarda kurslar gerçekleştiriliyor.

Son dönemde bazı basın mecralarında Menteşe Halk Eğitimi Merkezinde özel eğitim ihtiyacı olan bireylere yönelik kursların tasarruf tedbirleri sebebiyle açılamayacağını bildiren haberlerin aslını yansıtmadığı, kursların hali hazırda devam ettiği görüldü. İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Menteşe Halk Eğitimi Merkezi tarafından özel bireylere yönelik el sanatları ve spor alanında açılan kurslar, faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürüyor.

Özel eğitim ihtiyacı olan bireylere yönelik Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından başlatılan kurslar, özel bireylerin eğitim süreçlerine katılımını artırmayı ve toplumsal hayata daha etkin bir şekilde dâhil olmalarını amaçlıyor. Bu kurslar, bireylerin kişisel gelişimlerine katkı sunarken aynı zamanda sosyal becerilerini, iş ve yaşam yetkinliklerini de geliştirmeyi hedefliyor.

Menteşe Halk Eğitimi Merkezi, bu kurslar aracılığıyla özel eğitim ihtiyacı duyan bireyler için çeşitli alanlarda eğitim fırsatları sunmakta. Kilim dokuma, dekoratif el sanatları yapımı, batik boyama, temel takı tekniklerini uygulama, halk dansları, beden eğitimi gibi farklı alanlarda açılan halk eğitim kursları, öğrenciler tarafından büyük ilgi görüyor.

Gün boyu devam eden kurslar, eğitsel terapötik yaklaşımlar, mesleki beceriler, sosyal beceri gelişimi gibi konularda destek sunarak katılımcıların özgüven kazanmalarına ve yaşamlarını daha bağımsız bir şekilde sürdürebilmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Menteşe Halk Eğitimi Merkezinde görevli özel eğitim öğretmenleri tarafından, Konakaltı Kültür Merkezi ve Muğla Uluslararası Gençlik Merkezinde başlayan kurslara, hafif, orta ve ağır düzeyde zihinsel engeli olan ve otizm spektrum bozukluğu olan bireyler katılıyor.

Bu tür eğitim faaliyetleri, özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin toplumla entegrasyonunu sağlamada önemli bir rol oynamakta. Ayrıca, ailelerin de bu süreçte desteklenmesi ve rehberlik edilmesi, hem bireylerin hem de ailelerinin yaşam kalitesini artırıyor.