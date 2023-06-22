Menteşe Devlet Hastanesi’nde ilk kez normal doğum ile ikiz bebek dünyaya getirildi.

Menteşe Devlet Hastanesi’nde bir ilk yaşandı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gonca Ballı tarafından ikiz çocuklarına gebe anne D.N.’nin, normal doğum uygulanarak iki bebeğini de sağlıkla kucağına alması sağlandı. Operasyon hakkında bilgiler veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gonca Ballı; “Risk faktörleri dolayısıyla genellikle sezaryen doğum yapılan ikiz gebeliklerde hasta doktor uyumu, ebe desteği, yakın takibin sağlanması ve gebenin takibini gerçekleştiren kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tarafından uygun görülmesi halinde normal vajinal doğum da gerçekleştirilebilmektedir. Doğum yönteminin belirlenmesinde bebeklerin duruş şekilleri çok önemli" dedi.

İkiz bebeklerin doğum kanalına sırasıyla girdiğini ifade eden Dr. Ballı, iki bebeğin de baş önde pozisyonda olmasının normal doğum için en uygun durum olduğunu, öndeki bebeğin kanala ters şekilde girmesi halinde ise genellikle normal doğum tercih edilmediğini ifade etti.

Hastane yönetimi, anne ve bebekleri odalarında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Anne ve her iki bebek doğumdan 24 saat sonra taburcu olurken, Menteşe Devlet Hastanesi’nde ilk ikiz bebek dünyaya getirildi.