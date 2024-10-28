Menteşe Devlet Hastanesi’nde ’Normal Doğum Haftası’ kapsamında, doğal doğumun önemine dair farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlikler düzenlendi.

Menteşe Devlet Hastanesi Poliklinik girişinde kurulan stantta, Başhekim Op. Dr. Şadi Ballı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gonca Ballı, Diyetisyen İrem Sağlam, Gebelik Danışmanları Ebe Dilek Çelik ve Ebe Nermin Acar, anne adaylarına doğal doğum hakkında bilgi verdi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gonca Ballı, normal doğumun anne ve bebek sağlığı için önemine dikkat çekerek, ’Normal doğum insan fizyolojisine en uygun doğum şeklidir. Annenin psikolojik ve fiziksel iyileşmesini hızlandırır, hastanede kalış süresini kısaltır ve anne-bebek bağını güçlendirir” dedi. Ayrıca, bebeğin akciğer gelişimine katkı sağladığını ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirterek anne adaylarını normal doğuma cesaretli olmaya davet etti.

Diyetisyen İrem Sağlam, hamilelikte sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekerken, Gebelik Danışmanları Ebe Dilek Çelik ve Nermin Acar doğum sürecine yönelik pratik öneriler sundular. Etkinlik kapsamında anne adaylarının soruları yanıtlandı, doğum sürecine dair eğitim ve sunumlar yapıldı, ayrıca bilgilendirici broşürler dağıtılarak bilinçli bir doğum deneyimi için destek sağlandı.