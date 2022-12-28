Menteşe Devlet Hastanesi ekipleri tarafından yılın son hastane denetimi gerçekleştirildi.

Menteşe Devlet Hastanesi ekipleri tarafından yılın son hastane denetimi gerçekleştirildi.

Menteşe Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Şadi Ballı, İdari Ekip ve Birim Sorumlularının da katıldığı bina turu programı dahilinde hasta güvenliği, çalışan güvenliği, tesis güvenliğini değerlendirmek ve risk analizi yapmak amacıyla genel hastane temizliği, tuvaletler, poliklinikler, yataklı servisler hasta bekleme alanları, sterilizasyon, tıbbi atık ünitesi ve kişisel koruyucu ekipman kullanımı kontrol edildi.

Fiziksel koşullar ve işleyiş ile ilgili aksaklıkların tespiti, hasta çalışan memnuniyeti ve sağlık hizmet sunumuna dair sorunların yerinde tespiti ve gerekli iyileştirmelerin yapılabilmesi için kalite ve verimlilik kriterleri ile hastanenin uygunluğu gözden geçirildi. Hastane işleyişi ve aksaklıklarla ilgili gerekli kritikleri yaptıktan sonra bina turu toplantı ile sonlandırıldı.

Toplantı salonunda konuşma yapan Menteşe Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Şadi Ballı, “Hastalarımıza ve çalışanlarımıza daha iyi hizmet sunumu sağlamak adına, hastanemizde risk oluşturacak mevcut tehlikelerin tanımlanması ve gerekli olan düzeltici, önleyici ve kontrol önlemlerinin belirlenmesi konusunda gerekli olan her şeyi sahada inceleyerek, eksikliklerin tespiti ve iyileştirme faaliyetlerini düzenli olarak gerçekleştirmekteyiz. 2022 yılında yaşanılan aksaklıklar ve tespit ettiğimiz eksiklikleri gidermeyi, 2023 yılına dair belirlediğimiz hedeflerimizi uygulamaya koyarak yeni yılda daha kaliteli bir başlangıç yapmak istiyoruz” dedi.