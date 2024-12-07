Menteşe Devlet Hastanesi, “1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası” dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. Başhekim Op. Dr. Şadi Ballı ve hastane idari ekibi, Acil Servis Birimi çalışanlarıyla bir araya gelerek haftalarını kutladı.

Etkinlikte, acil sağlık hizmetlerinde görev yapan sağlık çalışanlarının özverili, fedakar ve gayretli çalışmalarına vurgu yapıldı. Başhekim Ballı, “Acil sağlık hizmetleri, sağlık sektörünün en dinamik ve önemli alanlarından biridir. Hayat kurtarmak için zamanla yarışan, her türlü zorlukta görevini yerine getiren acil servis çalışanlarımız, sağlık sistemimizin kahramanlarıdır. Tüm meslektaşlarımızın bu özel haftasını kutluyor, emekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Program, çalışanlarla yapılan sohbet ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Hastane yönetimi, acil sağlık hizmetlerinin toplum sağlığındaki önemine bir kez daha dikkat çekerek, tüm sağlık çalışanlarına teşekkürlerini iletti.