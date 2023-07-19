Menteşe Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen gecede 25 yılını dolduran personellere teşekkür belgesi verildi.

Menteşe Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından tüm personeller için moral ve motivasyon gecesi düzenlendi. Gecede sağlık sektöründe 25 yıl ve üzeri hizmet vermiş tüm çalışanlara teşekkür belgeleri takdim edildi. Menteşe Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Şadi Ballı; "Bu bir araya gelmek başlangıçtır, bir arada durabilmek ilerlemedir, birlikte çalışmak ise başarıdır. Diyerek tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.