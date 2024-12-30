Menteşe Devlet Hastanesi yönetimi, yılın son bina turunu gerçekleştirerek hasta ve çalışan güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalar yaptı. Başhekim Vekili Dr. Sare Arslan’ın liderliğinde, idare ekibi ve birim sorumlularının katılımıyla yapılan turda; hasta güvenliği, çalışan güvenliği, tesis güvenliği ve risk analizine dair kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Kalite ve Verimlilik Kriterleri doğrultusunda hastanenin fiziksel şartları, tesis güvenliği ve işleyişi gözden geçirilerek mevcut aksaklıklar yerinde tespit edildi. Hasta ve çalışan memnuniyetini artırmaya yönelik olarak, tespit edilen sorunların çözümü için iyileştirme faaliyetleri başlatıldığı belirtildi.

Bina turu sırasında personel ve hastaların görüş, öneri ve talepleri de yerinde değerlendirildi. Katılımcı yönetim anlayışıyla hareket eden hastane yönetimi, alınan geri bildirimleri dikkate alarak sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapmaya devam edeceklerini ifade etti.