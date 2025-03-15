14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Menteşe Devlet Hastanesi hekim, hemşire ve tüm sağlık çalışanları iftar programında bir araya gelerek birlik ve dayanışma içinde, sağlık hizmetine adanmış tüm çalışanlar aynı sofrada buluştu.

İftar programında fedakârca emek veren başta hekimleri olmak üzere sağlığın bölünmez parçası tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayan Menteşe Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Şadi Ballı, "14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle, hekimlerimiz, hemşirelerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımızla iftar soframızı paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. Birlik ve dayanışma içinde, sağlık hizmetine adanmış tüm çalışanlarımızla aynı iftar sofrasında buluşarak anlamlı bir akşam geçirdik. Bu özel buluşma, meslektaşlarımız arasındaki dayanışmayı güçlendirirken, birlikte olmanın verdiği huzur ve dayanışma duygusunu da pekiştirdi. Sağlık hizmetlerinin temelinde yatan ekip ruhu ve birliktelik anlayışıyla, aynı sofrada buluşmanın memnuniyetini yaşıyorum" dedi.