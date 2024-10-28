Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal, Cumhuriyetin 101’inci Yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajında “Atatürk’ün ‘En büyük eserim’ dediği Cumhuriyetimiz özgürlük, eşitlik ve bağımsızlık üzerine inşa edilmiş en büyük mirasımızdır. Her 29 Ekim’de bu mirası gururla kutluyor ve geleceğe olan inancımızı tazeliyoruz” dedi.

Başkan Köksal, “Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanması, lâik, demokratik ve çağdaş yeni Türk Devleti’nin kurulmasının, devletin ve toplumun yeniden yapılanmasının yolunu açmıştır. Cumhuriyetin ilanı ile çağdaş bir yönetim biçimine kavuşan ülkemiz, dünyada takdirle karşılanan bir yeniden yapılanma ve dönüşüm sürecine girmiş, kısa sürede dünyada saygın bir konuma yükselmiştir. Ata’mızın devrimleri ve Cumhuriyetimizin ışığı ile aydınlanan bu yolda, O’nun gösterdiği hedef olan ‘Muasır Medeniyetler’ seviyesine ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bize emanet edilen değerlere sahip çıkmanın ve Türkiye Cumhuriyeti’ni daha da ileriye taşımanın sorumluluğunu hissettiğimiz bu özel günü 7’den 70’e coşkuyla, gururla kutluyoruz. En büyük bayramımız olan bu günde, Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun”