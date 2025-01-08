Menteşe’de çocukları ve gençleri spora yönlendirmek, sağlıklı birer birey olarak yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla kurulan Menteşe Belediyespor Kulübü sportif başarılarına 2024 yılında da devam etti. Menteşe Belediyespor Kulübü 2024 yılında katıldığı bölgesel ve ulusal turnuvalardan toplamda 163 madalya ve 8 kupa ile sporda önemli bir başarı elde etti.

Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal her bireyin sporu hayatının bir parçası haline getirmesi gerektiğine belirterek, “Spor yapmak sadece madalya kazanmak değil, bireyin mental ve fiziksel anlamda kendini iyi hissetmesini de sağlamaktır. O yüzden sporu çok önemsiyoruz. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin sporla ilgilenmeleri, onların yeteneklerini keşfetmeleri ve sonunda başarı elde etmeleri bizleri de çok mutlu ediyor. Tabi bu başarılar kolay elde edilmiyor. Azimle, kararlılıkla ve sıkı bir disiplinin ardından başarı da geliyor. Belediyespor kulübümüz bünyesinde verdiğimiz ücretsiz kurslar sayesinde voleybol, masa tenisi, kort tenisi, karate, atletizm ve futbol olmak üzere 7 -20 yaş arası 500’ün üzerinde sporcumuz aktif olarak spor hayatlarına devam ediyorlar. Menteşe’mizin adını kazandıkları kupa ve madalyalarla sportif branşta başarıyla duyuran tüm sporcularımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum” dedi.

Başkan Köksal, “Menteşe’ye kapalı spor salonu yapacağız”

Başkan Köksal, spora ve sporcuya 2025 yılında yapılacak önemli bir yatırımın daha müjdesini vererek şunları söyledi: “Çocuklarımızın ve gençlerimizin spora olan ilgilerini yakından biliyor ve takip ediyorum. Bu anlamda Menteşe’de kent merkezinde bulunan spor alanlarının yetersiz olduğunu gördük. Menteşe’ye yeni bir kapalı spor salonu kazandırmak için çalışmalara başladık. Projesi hazırlandı. Yer tahsisi bekleniyor. Çok yakında çalışmalara da başlayacağız. Tamamlandığında içinde basketbol, voleybol sahaları, masa tenisi, tekvando, judo, karate gibi spor branşlarının antrenman sahaları, soyunma odaları, sağlık odası gibi tam donanımlı modern bir kapalı spor salonunu Menteşe’mize kazandırmış olacağız”