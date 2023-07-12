Menteşe Belediyespor Karate Takımı hafta sonu katıldıkları Uluslararası Çanakkale Open Karate Turnuvası’ndan 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

58 ilden bin 200 sporcunun müsabakalara katıldığı Uluslararası Çanakkale Open Karate Turnuvası’nda takım maçlarında finale yükselen Minik Kız Takımı ise 13 kulüp arasından ikinci oldu.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş turnuvadan madalyalarla dönen karate takımını tebrik ederek şunları söyledi: “Sporcularımız Çanakkale’de yapılan Uluslararası Çanakkale Open Karate Turnuvası’ndan 6 madalya kazanarak çok önemli bir başarıya imza attılar. Turnuvada finale yükselen minik kızlarımız ise takım olarak ikincilik elde ettiler. 58 ilden Bin 200 sporcunun arasından kazanılan bu madalya ve dereceler bizim için çok değerli. Genç sporcularımızı ve Antrenörlerimizi başarılarından dolayı tebrik ediyorum. İnanıyorum ki ileri de çok daha güzel sonuçlar da elde edeceğiz. Zira biz Menteşe’de çocuklarımızı, gençlerimizi spor yapmaları için destekliyor ve bu alandaki tüm imkânlarımızı kullanıyoruz. Amacımız Menteşemizde sağlıklı bireylerin yetişmesine katkı sağlamak, Türk sporuna her branşta başarılı sporcular yetiştirmek"