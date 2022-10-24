Menteşe Belediyesi ’Kurumsal Karbon Ayak İzi Azaltım Projesi’ ile Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışmasında Jüri Özel Ödülü kazandı.

Menteşe Belediyesi ’Kurumsal Karbon Ayak İzi Azaltım Projesi’ ile Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışmasında Jüri Özel Ödülü kazandı.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından bu yıl 13’ncüsü düzenlenen ve 45 üye belediyenin 143 projeyle başvurduğu Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışmasının ödül töreni Denizli’nin Pamukkale ilçesinde Pamukkale Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, kazanılan Jüri Özel ödülü ile ilgili yaptığı açıklamada, “Hizmetlerimizden ve binalarımızdan kaynaklı oluşan karbon ayak izi oranını düşürmek için Kurumsal Karbon Ayak İzi Azaltım Projesini hayata geçirdik ve binalarımızın gerekli yalıtımları ile bakım işlemlerini tamamladık. Tasarrufu ön planda tutarak hizmet ürettik ve konuyla ilgili çeşitli eğitimler vererek personelimizi bilgilendirdik. Projede emeği geçen ekip arkadaşlarımızı kutluyorum” dedi.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması Jüri Özel Ödülünü Menteşe Belediyesi adına Başkan Yardımcısı Leyla Ersöz aldı.