Menteşe Belediyesi üniversite tercihleri yaparken rehber ve danışmanlık hizmetiyle öğrencileri yalnız bırakmıyor. Menteşe Belediyesi’nin Zihni Derin İş Merkezi Kat:1 No: 25’te başlatacağı ücretsiz danışmanlık hizmeti sayesinde, üniversite hayali kuran gençlerin, zorlu tercih maratonu uzmanların yol göstericiliğinde daha kolay geçecek.
Üniversiteye yerleşme planı yapan adaylar 24 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri arasında Zihni Derin İş Merkezi gelerek, uzmanlarının verdiği danışmanlık ve rehberlik hizmetinden hiçbir ücret ödemeden faydalanabilecek.
“Yarınlarınızı Planlarken Yalnız Değilsiniz” sloganıyla yapılacak danışmanlık hizmeti Pazar günleri hariç her gün 10.00 - 17.00 saatleri arasında verilecek.
Adaylar kendilerine yol gösteren uzmanların görüşünü alarak, tercih karmaşası yaşamadan kararlarını verebilecek.