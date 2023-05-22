Menteşe Belediyesi Türk Halk Müziği korosu “Gönüllerdeki Türküler” konseriyle sahneye çıkıyor.

Şef Hamdi Demirtaş yönetimindeki 50 kişilik dev koro Muğla yöresi türkülerinin de yer aldığı 28 türküyü seslendirecek. İlk kez seyircisiyle buluşacak olan koro 8 aylık bir çalışmanın ardından seslendireceği birbirinden güzel türkülerle gönüllere hitap edecek.

“Gönüllerdeki Türküler” Türk Halk Müziği konseri 24 Mayıs Çarşamba Günü Saat: 20.00’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde ücretsiz olarak düzenlenecek.