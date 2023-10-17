Menteşe Belediyesi yeni eğitim-öğretim dönemi ile birlikte üniversite öğrencilerine yönelik sıcak çorba ikramına başladı. MSKÜ Meslek Yüksekokulundaki öğrencilere haftanın beş günü 07.30-10.00 saatleri arasında ücretsiz sıcak çorba ikram ediliyor.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Aşevimizde personelimiz tarafından özenle hazırlanan çorbalarımızı, ekiplerimiz tarafından üniversite öğrencilerimize ulaştırıyoruz. Uygulamamızı belediye kurulduğu günden bu yana yapıyoruz. Haftanın beş günü farklı çorba çıkıyor. Özellikle soğuk kış aylarında sabahın erken saatlerinde derse giren öğrencilerimizin biraz olsun içini ısıtmak bizleri mutlu ediyor. Ayrıca ekonomik anlamda bir katkı da sağlamış oluyoruz. Öğrenci kardeşlerimiz uygulamadan çok memnun. Öğrenci dostu bir belediye olarak kapımız onlara her zaman açık. Bizler onların buradaki aileleri sayılırız" dedi.

Menteşe Belediyesi personeli tarafından aşevinde özenle hazırlanan çorbalar, haftanın beş günü 07.30- 10.00 saatleri arasında belediye ekipleri tarafından MSKÜ Meslek Yüksekokulu bahçesinde öğrencilere servis ediliyor.