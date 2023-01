Menteşe Belediyesi personeli tarafından sabahın erken saatlerinde Belediyeye ait aşevinde hazırlanan çorbalar, belediyenin ikram aracıyla MSKÜ Meslek Yüksekokulu öğrencilerine ulaşıyor. Öğrenciler okulun bahçesinde servis edilen sıcak çorbalarını içtikten sonra derslerine giriyorlar.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, uygulamanın her eğitim - öğretim yılında başlayarak Nisan ayına kadar devam ettiğini belirtti. Başkan Gümüş, sıcak çorba ikramı hakkında yaptığı açıklamada, “Biz bu uygulamamızı belediye kurulduğu günden bu yana yapıyoruz. Aşevimizde her sabah erken saatlerde çorbalarımız özenle hazırlanıyor ve üniversite öğrencilerimize ulaştırılıyor. Haftanın beş günü farklı çorba çıkıyor. Özellikle soğuk kış aylarında sabahın erken saatlerinde derse giden öğrencilerimizin biraz olsun içini ısıtmak bizleri mutlu ediyor. Ayrıca ekonomik anlamda öğrenci kardeşlerimize bir katkı da sağlamış oluyoruz. Öğrenciler uygulamadan çok memnun. Belediyemize gelerek memnuniyetini dilen getiren öğrencilerimiz var. Onlara kapımız her zaman açık. Bizler onların buradaki aileleri sayılırız. Menteşe Belediyesi olarak asli görevlerimizin yanında sosyal projeler ile insana dokunan hizmetler üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Menteşe Belediyesi personeli tarafından aşevinde hijyenik bir ortamda özenle hazırlanan çorbalar, haftanın beş günü 07.30- 11.00 saatleri arasında 500 öğrenciye ulaştırılıyor.