Menteşe Belediyesi, kış aylarının zorlu şartlarında sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ederek ihtiyaç sahibi vatandaşlara yakacak yardımı yaptı.

Yardım kapsamında 136 ton kömür ve 34 ton odun yardımını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı. Yardımlara ilişkin açıklama yapan Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal, bu desteklerle dayanışma ruhunu artırmayı hedeflediklerini belirterek şunları söyledi:

“Kış aylarının zorlu şartlarında hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması için belediyemizin imkânları ölçüsünde ihtiyaç sahibi bireylere ve ailelere ulaşarak yakacak yardımında bulunuyoruz. Amacımız, ihtiyaç sahibi vatandaşımıza bir nebze de olsa destek olabilmek. Yakacak yardımı yapılacak aileleri ve bireyleri, gelir düzeylerini mahalle muhtarlarımız ile belediyemizin sosyal inceleme komisyonumuzun değerlendirmeleriyle belirliyoruz. Bu kapsamda yıl içerisinde 136 ton kömür ve 34 ton odun yardımında bulunduk. Menteşe Belediyesi olarak iyi günde olduğu gibi kötü günde de hemşehrilerimizin yanındayız. Dayanışmayı ve toplumsal destek anlayışını güçlendirmeye yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz”