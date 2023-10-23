Menteşe Belediyesi Cumhuriyetin 100. yılında "Evleri Bayraklarla Donatıyoruz" kampanyası başlattı. Kampanya çerçevesinde ev ve işyerlerini bayraklarla donatmak isteyen vatandaşlar, bayrakları Menteşe Belediyesi Başkanlık binası içindeki beyaz masadan temin edebilecek.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş kampanya ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu yıl Cumhuriyetimizin 100. Yılı. Ata’mızın 29 Ekim 1923 yılında ilan ettiği Cumhuriyetimizin 100. Yılını tüm yurtta oluğu gibi Menteşe’mizde de coşkuyla kutluyoruz. Kutlamalarda ’Evleri Bayraklarla Donatıyoruz’ kampanyası başlattık. Kampanya çerçevesinde dileyen vatandaşlarımız belediyemiz beyaz masadan bayrak temin edebilir, ev ve işyerlerini bayraklarla donatabilirler. Cumhuriyetimize ve O’nun kazanımlarına her zaman sahip çıkacak, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır” dedi.