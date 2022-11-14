Menteşe Belediyesi geçtiğimiz ay hizmete açtığı Robotik ve Kodlama Eğitim Merkezinde Dijital Oyun Tasarımı Eğitimleri verecek. ‘Hayalinizdeki oyunu ekranda görmek artık mümkün’ sloganıyla verilecek ücretsiz eğitimlere kayıtlar, https://forms.gle/cYEz7T5bmWHSavq4A link üzerinden 14 Kasım-18 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılabilecek. Sınırlı sayıda olan kayıtlara, 8 yaş ve üzeri çocuklar başvuruda bulunabilecek.

Menteşe Belediyesi geçtiğimiz ay hizmete açtığı Robotik ve Kodlama Eğitim Merkezinde Dijital Oyun Tasarımı Eğitimleri verecek. ‘Hayalinizdeki oyunu ekranda görmek artık mümkün’ sloganıyla verilecek ücretsiz eğitimlere kayıtlar, https://forms.gle/cYEz7T5bmWHSavq4A link üzerinden 14 Kasım-18 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılabilecek. Sınırlı sayıda olan kayıtlara, 8 yaş ve üzeri çocuklar başvuruda bulunabilecek.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, çağın gereksinimleri yakalamak ve gençlere alan açmak istediklerini belirterek şunları söyledi: “Menteşe Belediyesi olarak hizmete açtığımız Robotik ve Kodlama Eğitim Merkezindeki eğitimlerimiz devam ediyor. Bu eğitimlerimize ilave olarak yine ücretsiz olarak ‘Dijital Oyun Tasarımı Eğitimleri’ vermeye karar verdik. Kayıtlarımız bugün başladı. Eğitimlerimiz 21 Kasım 2022 tarihinde başlayacak. 8 yaş ve üzeri çocuklara verilecek ücretsiz eğitimlerde çocuklara oyun motoru, uniti 3D ve blender modelleme programları eğitimleri verilecek. Eğitimler sonunda çocukların proje üretmesi sağlanacak. İlklere imza atan bir belediye olarak bu eğitimlerimiz ile çağı yakalamış ve gençlere alan açmış bir Menteşe’yi miras bırakmak istiyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın da bu süreçte bilim ve teknoloji ile kendilerini geliştirmelerini ve projeler üretmelerine katkı sağlamış olacağız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında vizyonumuz bilim ve teknoloji. Bu doğrultuda çocuklarımızın bilim ve teknoloji alanındaki ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz”