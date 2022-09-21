Menteşe Belediyesi ve özel bir okul işbirliğinde düzenlenecek ‘Havacılık Tanıtımı ve Uçaklar Nasıl Uçar’ etkinliği ile ilkokul öğrencilerine uçaklar nasıl uçar, pilotlar, uçak bakımı, hava trafik kontrolü gibi birçok konuda bilgiler verilecek.

Menteşe Belediyesi ve özel bir okul işbirliğinde düzenlenecek ‘Havacılık Tanıtımı ve Uçaklar Nasıl Uçar’ etkinliği ile ilkokul öğrencilerine uçaklar nasıl uçar, pilotlar, uçak bakımı, hava trafik kontrolü gibi birçok konuda bilgiler verilecek.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş etkinlik hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Menteşe Belediyesi olarak çocukların bilimle, teknolojiyle ilgilenmelerini sağlamak, merak duygularını uyandırmak adına gerçekleştirdiğimiz etkinliklere bir yenisini daha ekliyoruz. Özel bir okul ile işbirliğinde ilkokul öğrencilerine yönelik Havacılık Tanıtımı etkinliği düzenleyeceğiz. Menteşe’de ilk kez düzenlenecek etkinlikle çocukların uçaklar hakkında bilgi edinmesini uzman eğitmenler sayesinde sağlayacağız. Atatürk’ün en önemli özelliklerinden biri de ileri görüşlülüğüdür. O dönemde pek çok kişinin farkında olmadığı bazı gerçekleri sezmiş, “İstikbal göklerdedir. Göklerini koruyamayan uluslar, yarınlarından asla emin olamazlar” sözü ile havacılığın ne kadar önemli olduğunun altını çizmiştir. Uygarlığın akış yönü, bilim ve teknolojinin hızlı temposu ile biz de çocukların, gençlerin havacılık ve havacılık sektörü hakkında bilgi edinmesine katkı sağlayacağız”

24 Eylül Cumartesi Günü Menteşe Belediyesi Çocuk Bilim Parkında ilkokul öğrencilerine yönelik ‘Havacılık Tanıtımı ve Uçaklar Nasıl Uçar’ etkinliği ücretsiz olarak düzenlenecektir.