Menteşe Belediyesi tarafından Bayır Deştin’de kurulması planlanan çimento fabrikası süreci ile ilgili geniş katılımlı teknik bir toplantı düzenlendi.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal’ın başkanlık ettiği, İskender Alper Kültür Merkezindeki toplantıya, il genelindeki çevre grupları ve çevre platformlarının sözcüleri, TMMOB bileşeni meslek odalarının temsilcileri, Muğla Barosu Çevre Komisyonu üyeleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Çevre Yönetim ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü yetkilileri, Belediye Meclis Üyeleri ve Kent Konseyi yönetimi katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Başkan Gonca Köksal, çimento fabrikası ile ilgili hukuki süreç ve yürütülen mücadelenin geldiği noktaya ilişkin bilgilendirmede bulundu. Köksal, kenti ortak akılla yönetme ilkelerine bağlı olduklarını vurgulayarak sürecin şeffaf bir şekilde ilerletileceğinin altını çizdi. 50 kişinin katıldığı toplantıda konuşan Başkan Köksal, “Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 28 Kasım’da yapılacak ÇED toplantısına yönelik bizden ve ilgili kurumlardan istediği kurum görüşümüzü ortak akılla şeffaf bir şekilde oluşturacağız. Ayrıca bu toplantıyı hukuksal ve bilimsel olarak yürütülecek sürecin yol haritasını oluşturmak için düzenledik. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Köksal’ın konuşmasının ardından katılımcılar süreç ile ilgili fikir ve görüşlerini dile getirdi. Toplantı sonunda toplantıya katılan ilgili kişi ve kurumlardan yazılı olarak görüş bildirmesi istendi.