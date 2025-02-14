Menteşe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi için ilçedeki zincir marketlerde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde iş yerlerinin ruhsat durumu, temel gıda ve tüketim ürünlerinin fiyat etiketleri, son kullanma tarihleri, kasa ve raf fiyatlarının uyumu, hijyen kuralları ile gramaj kontrolleri titizlikle incelendi.

Menteşe Belediye Başkanı, Şehir Plancısı Gonca Köksal, denetimlerin temel amacının halkın sağlıklı ve güvenli bir alışveriş ortamına sahip olmasını sağlamak, haksız fiyat artışlarını ve hijyen eksikliklerini önlemek olduğunu belirtti. Başkan Köksal, denetimlerle ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Halkımızın sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi bizim için büyük önem taşıyor. Zabıta ekiplerimiz, zincir marketlerde ruhsat, fiyat etiketlerinin doğruluğu, son kullanma tarihleri, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyum, hijyen kuralları ve gramaj kontrollerini titizlikle gerçekleştiriyor. Son dönemde artan fiyat dalgalanmaları nedeniyle, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk gibi olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla kontrollerimizi sıklaştırdık. Denetimlerde, fiyat etiketi eksikliği, kasa ve raf fiyatları arasındaki tutarsızlık gibi ihlalleri tespit edilen işletmelere gerekli uyarılarda bulunuldu. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi için denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz. Fahiş fiyat artışı, etiketsiz satış ve hijyen konularında sıfır tolerans politikamız devam edecek. Halkımızın sağlığını ve haklarını korumak için tüm ekiplerimiz sahada olmaya devam edecek. Ekiplerimiz vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve güvenli bir alışveriş ortamı sağlanması amacıyla denetimlerini düzenli olarak sürdürecek" dedi.