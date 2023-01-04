Menteşe Belediye ekipleri kış aylarında sokak hayvanlarını unutmuyor. Belediye ekipleri ilçe merkezindeki kedi ve köpek evlerine düzenli olarak mama ve su takviyesi yaparak farklı noktalardaki otomatik su kaplarının kontrollerini de sağlıyor.

Menteşe Belediye ekipleri kış aylarında sokak hayvanlarını unutmuyor. Belediye ekipleri ilçe merkezindeki kedi ve köpek evlerine düzenli olarak mama ve su takviyesi yaparak farklı noktalardaki otomatik su kaplarının kontrollerini de sağlıyor.

Menteşe Belediyesi ekipleri tarafından hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kış aylarında sokak hayvanlarının aç kalmaması için 37 besleme noktasına, kedi ve köpekler için her gün düzenli şekilde mama bırakılıyor.

Menteşe Belediyesi olarak sokak hayvanlarının aç kalmaması ve ihtiyaçlarının giderilmesi için çalıştıklarını ifade eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Sokakta yaşayan kedi ve köpeklerimiz için kentimizin farklı noktalarında evlerimiz var. Ekiplerimiz bu evlerdeki mama kaplarına her gün takviye yapıyor. Ayrıca can dostlarımız için konulan otomatik su kaplarına da su takviyesi yapılarak, kontrolleri sağlanıyor. Sokak hayvanlarının bu soğuk havalarda aç ve çatısız kalmaması için çalışıyoruz. Vatandaşlarımız da kapılarının önlerine bir kap su, bir kap mama koyarak onlara destek olabilirler. Unutmayalım; onlar sokak hayvanı değil, mahallemizin birer sakinidir” diye konuştu.