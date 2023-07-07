Menteşe Belediyesi’nin ortaokul ve lise düzeyindeki gençlere yönelik olarak verdiği Robotik ve Kodlama Eğitimleri 14 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlıyor. Menteşe Belediyesi Çocuk Bilim Parkı Robotik ve Kodlama Eğitim Merkezinde verilecek eğitimler, yaz dönemi boyunca haftada iki gün verilecek.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş çağın ihtiyaçlarını yakalamak, çocukların ve gençlerin gelişen teknolojiyi yakından takip edebilmelerini sağlamak için Robotik ve Kodlama Eğitimleri verdiklerini belirterek şunları söyledi: “Yaz aylarında çocuklarımız ve gençlerimiz için birçok farklı alanda ücretsiz kurslar açıyor, çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmelerine katkı sağlıyoruz. Robotik ve Kodlama Eğitimlerimiz de bu düşünceyle açtığımız kurslarımızdan. Tamamen ücretsiz olan Robotik ve Kodlama eğitimlerimizde ortaokul ve lise düzeyindeki gençlerimize yaz tatili boyunca haftada iki gün robotik kodlama dersleri verilecektir. Temel kodlama eğitimleri ile başlayacak eğitimlerde çocuklar robotik projeler de hayata geçirebilecekler. Buradaki hedef çocuklarımızın ve gençlerimizin kodlamayı ve algoritmik düşünceyi öğrenmelerini sağlamak.”

Menteşe Belediyesi tarafından haftada iki gün verilecek derslerde çocuklar temel kodlama eğitimi ile elektronik devre eğitimleri alacaklar. Ders çerçevesinde engelden kaçan araç, çizgi izleyen robot ve robot kol gibi birçok proje yapabilecekler. Derslerde öğrencilere ekip çalışması, pratik beceri edinme, problem çözme ve algoritmik düşünme gibi konular da öğretilecek.