Menteşe Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca her gün bir hayırseverin katkılarıyla geleneksel olarak verilen iftar yemeğinin ilki Cumhuriyet Okulu bahçesinde verildi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, iftar sofrasının ilk gününde iftarını açmaya gelen vatandaşlara yemeklerini dağıttı.

Ramazan Ayı’nda geleneksel olarak kurulan iftar çadırında her gün 3 bin kişiye yemek dağıtıldığını ifade eden Başkan Gümüş, “Ramazan ayı ortak sofralarda bir araya geldiğimiz, birlik ve beraberliğimizin arttığı kutsal bir aydır. Bu yılda geleneksel iftar soframızda halkımızla bir araya geldik. İftar soframıza gelemeyen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza da Ramazan ayında personelimiz tarafından yemek ulaştırmaya devam ediyoruz. Ramazan Ayının ülkemize barış ve huzur getirmesini diliyorum” dedi.

Ramazan ayı boyunca Perşembe Pazarına kurulan Menteşe Belediyesi İftar Çadırı, pazar yoğunluğu nedeniyle perşembe günleri Cumhuriyet İlkokulu bahçesine, haftanın bir günü de (perşembe) Kötekli Mahallesine kuruluyor.