Menteşe Belediyesi bünyesinde 2024 yılında açılan karateden yogaya, resimden gitara, örgüden öz savunmaya kadar toplam 37 adet kursla, çocuk ve yetişkin kategorilerindeki 4 Bin 647 kursiyere eğitim verildi. 2025 yılı kış dönemi kursları içinse 821 kursiyer kayıt yaptırdı.

Menteşe Belediyesinin halkın her kesimine hitap eden ücretsiz kurslarına vatandaşlar 2024 yılında da yoğun ilgi gösterdiler. Belediye bünyesinde uzman eğitmenler tarafından verilen farklı branşlardaki kurslarda 4 Bin 647 kursiyere eğitim verildi.

Spordan sanata, tasarımdan dansa kadar farklı branşlardaki kurslara katılanların yeteneklerini keşfederek kendilerini geliştirdiklerini kaydeden Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, “Farklı yaşlardan kursiyerlerimizin bu kurslar ile özgüvenleri artıyor ve sosyal çevreleri genişliyor. Ayrıca, disiplin, özveri ve problem çözme gibi hayat boyu fayda sağlayacak beceriler kazanıyorlar. Ücretsiz kurslarımız yaz ve kış dönemi olmak üzere yeni yılda da devam edecek” dedi.