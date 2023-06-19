Menteşe Belediyesi’nin tiyatro, yenilikçi drama ve Robotik Kodlama projeleri ile Mobil Oyun uygulamaları Zeybek Sineması Ahmet Zeybek Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen yılsonu etkinlikleri ile sona erdi. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş’ün katılım sağladığı yılsonu etkinliklerinde tiyatro gösterileri sahnelendi, robotik projeler tanıtıldı.

Etkinlikle Menteşe Dynamics takımının robotik projelerini tek tek inceleyen Başkan Gümüş, “Hem tiyatromuzda hem de robotik kodlama merkezimizde gençler ve çocuklar bir yıl boyunca harika bir eğitim aldı. Tiyatro eğitmenlerimiz gerek yenilikçi drama, gerekse diksiyon eğitimleriyle yüzlerce kursiyerimizle dolu dolu bir yıl geçirdi. Robotik kodlama merkezimizde de 40 kursiyerimiz sene boyunca üç boyutlu yazıcı kullanımı, robot yapımı gibi farklı alanlarda eğitimler aldılar. Bugün de 26 robotik projelerini ve 3 farklı mobil oyun uygulamalarını bizlere tanıttılar. Onlarla ne kadar gurur duysak azdır. Çocuk dostu bir belediye olmaktan çok mutluyuz. Çocukların okullardaki aldıkları eğitimlerinin yanında kültür, sanat ve bilimsel eğitim almaları da çok önemli. Menteşe Belediyesi olarak bunu sağlamaya çalışıyoruz. Bugün gerek robotik projeleri ile gerekse tiyatro eğitimleri kurslarımıza katılan ve başarıyla tamamlayan tüm çocuklarımızı tebrik ediyorum. Sevgili anne babalara da bizlere duydukları güvenleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Gümüş etkinlik çerçevesinde önce Robotik Kodlama Merkezinde eğitim alan çocukların robotik kodlama projelerini ve mobil uygulama oyunlarını inceledi, projeler hakkında öğrencilerden bilgiler aldı. Daha sonra Menteşe Belediye Tiyatrosunun gösterilerini izleyen Başkan Gümüş, tiyatro ve yenilikçi drama kurslarını katılan ve kursları başarıyla tamamlayan 8 - 6 ve 10 yaş gruplarındaki 150 kursiyerin belgelerini verdi.