Menteşe Belediyespor Karate Takımı 30 Ağustos Zafer Kupası Karate Şampiyonasında 4 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak, turnuvayı başarıyla tamamladı.

Menteşe Belediyespor Karate Takımı 30 Ağustos Zafer Kupası Karate Şampiyonasında 4 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak, turnuvayı başarıyla tamamladı.

30 Ağustos Zafer Kupası Karate Şampiyonası hafta sonu Menteşe’de gerçekleşti. İki gün süren turnuvaya 7 ilden 23 kulübün 300 sporcusu katıldı. Turnuvaya 16 sporcusu ile katılan Menteşe Belediyespor Karate Takımı turnuvada 8 madalya kazandı.

Turnuvada sporcuları yalnız bırakmayan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, sporcuları tebrik ederek şunları söyledi: “ Menteşe hafta sonu önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. 7 ilden 300 sporcu 30 Ağustos Zafer Kupası Karate Turnuvası için ilçemize geldi. İki gün süren müsabakalara belediyemiz karate takımı da 16 sporcusu ile katılım sağladı ve turnuva sonunda 8 madalya kazandı. Sporcularımızı ve antrenörümüzü emekleri ve özverileri için tebrik ediyorum. Onlar başardıkça bizler de mutlu oluyoruz. Menteşe Belediyesi olarak gençlerimizin sporla ilgilenmelerini, sporu bir yaşam biçimi haline getirmeleri için çalışmaya devam edeceğiz. Genç yaşta elde ettikleri bu başarılar onların gelecekteki spor yaşamlarını da olumlu olarak şekillendirecektir”