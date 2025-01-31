Menteşe Belediyesi ‘Erişilebilir ve Temiz Enerji’ hedefiyle hazırlanan Avrupa Birliği "Netzerocities" İkiz Şehirler Öğrenme Programı’na kabul edildi. Menteşe Belediyesi, program kapsamında seçilen Türkiye’deki 3, Avrupa’daki 24 şehirden biri olarak Arnavutluk’un Elbasan şehri ile eşleştirildi.

Program, Avrupa Birliği tarafından Avrupa’daki şehirlerin 2050 yılına kadar karbon nötr olma hedeflerine ulaşmasını desteklemek amacıyla oluşturuldu. 17 ay sürecek bu program çerçevesinde, Elbasan Belediyesi ve Elbasan Kentsel Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen Elbasan Binalarında Yeşil ve Sürdürülebilir Enerji dönüşüm projeleri incelenecek. İklim değişikliğine uyum ve azaltım konusunda yol haritası belirlenerek, yenilikçi stratejiler geliştirilecek ve sürdürülebilir enerji uygulamaları Menteşe’ye uyarlanacak.

Menteşe Belediye Başkanı, Şehir Plancısı Gonca Köksal konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi; "Menteşe Belediyesi olarak Açık Kent Politikaları kapsamında ‘Erişilebilir ve Temiz Enerji’ hedefiyle hazırladığımız proje ile Avrupa Birliği ‘Netzerocities’ İkiz Şehirler Öğrenme Programı’na kabul edildik. Programa kabul edilen Türkiye’deki 3, Avrupa’daki 24 şehirden biri olarak Elbasan ile eşleştirildik. Bu program sayesinde kentimizin iklim değişikliğine uyumu ve karbon azaltımı konusunda Avrupa Birliği standartlarını hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Aynı zamanda, kendi çalışmalarımızı da paylaşacak, bilgi ve tecrübe aktarımıyla en iyi uygulamaları kentimize adapte edeceğiz. Bilgi alışverişi ve saha ziyaretleriyle en güncel ve en verimli uygulamaları öğrenecek, AB standartlarına uygun yenilikçi şehircilik uygulamalarıyla kentimizin uluslararası görünürlüğünü de artıracağız. Bu program ile sadece kentimizin değil, gelecek nesillerin de yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Menteşe’yi sürdürülebilir bir gelecek vizyonuyla daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için çalışmaya devam ediyoruz"