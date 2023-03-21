Menteşe Belediyesi Ramazan ayı hazırlıklarına başladı. Ramazan ayı boyunca her gün bir hayırseverin sağladığı erzak ile 3 bin kişilik 4 çeşit iftar yemeği verilecek. Belediyenin aşevinde özenle hazırlanacak iftar yemeği, Perşembe günleri pazar kurulması nedeniyle Cumhuriyet Okulu bahçesinde diğer günler pazar yerinde verilecek.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş Ramazan Ayı’nın maneviyat duygusunun en yoğun olduğu ay olduğunu belirterek, “Paylaşma ve dayanışma duygularının güçlendiği Ramazan Ayı’nda geleneksel iftar çadırımızı pazar yerine kuruyoruz. Ramazan ayı boyunca her gün bir hayırseverimizin sağladığı erzak ve aşevimizde özenle hazırlanacak olan 4 çeşit yemeğimiz ile günde 3 bin kişilik iftar yemeği vereceğiz. Sadece haftanın bir günü (Perşembe günleri) Pazar kurulması nedeniyle iftar soframızı Cumhuriyet Okulu bahçesine kuracağız. İftar soframıza gelemeyen ihtiyaç sahibi, yaş almış vatandaşlarımızın evlerine ise iftar yemeklerimiz belediyemizin personeli tarafından ulaştırılacak. Bu süreçte aşevimiz Ramazan Ayı boyunca öğlenleri hizmet vermeye devam edecek. Hafta içi her gün 520 kişilik öğlen yemeklerimiz çıkacak. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ayrıca Ramazan paketlerimizden göndermeye devam edeceğiz.” dedi.

Kötekli Mahallesine iftar sofrası kurulacak

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş Ramazan Ayı münasebetiyle haftanın bir günü Kötekli Mahallesi’ne de iftar sofrası kurulacağını belirterek, “İftar soframızı sadece kent merkezine değil, aynı zamanda öğrenci kardeşlerimizin yoğun olduğu Kötekli Mahallemize de kuracağız. Kötekli Mahallemizdeki ilk iftar soframızı Ramazan Ayı’nın ikinci haftası 30 Mart Perşembe Günü Kötekli pazaryerinde kuracak, iftarımızı öğrenci kardeşlerimiz ve mahalle sakinleri ile birlikte açacağız. Kötekli Mahallemizdeki iftar soframız haftada bir gün perşembeleri öğrenci kardeşlerimizle buluşacak. Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Bugünleri birlik ve beraberlik içinde atlatacağız. Bu duygularla Ramazan Ayı’nın barış ve sevgiye vesile olmasını diliyor, tüm hemşehrilerimin Ramazan Ayı’nı kutluyorum" dedi.