Menteşe Belediyesi, sürdürülebilir geri dönüşüm uygulamalarıyla hem çevreyi koruyor, hem de enerji tasarrufu sağlıyor. Menteşe Belediyesi’nin ayrıştırdığı ve geri dönüşüme kazandırdığı tonlarca atık sayesinde 5 milyon 940 bin 021,73 kWh enerji tasarrufu sağlanırken, 204 bin 891,22 kg sera gazı salınımı önlendi. Ayrıca, çevre dostu çalışmalar sayesinde 16 bin 450 ağaç korundu.

Menteşe Belediyesi’nin 2024 yılı boyunca geri dönüştürülebilir atıkların doğaya zarar vermeden ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılması için yürüttüğü çalışmalar kapsamında: 46 bin 692 ton evsel atık, 360 bin kg yeşil atık, Bin 612,64 ton karışık ambalaj, 8 bin 240 kg cam atık, Bin kg bitkisel atık yağ, 855 kg atık motor yağı, Bin 210 kg elektronik atık, 100 bin kg ömrünü tamamlamış lastik, toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı. Ayrıca, 3 bin 150 kg atık ilaç, 839 kg tıbbi atık ve Bin kg atık pil, çevreye zarar vermemesi için ayrı toplanarak lisanslı firmalar aracılığıyla bertaraf edildi.

2024 yılında geri dönüşüme kazandırılan toplam 1 milyon 620 bin 880 kg plastik, metal, cam ve kağıt atık sayesinde, 5 milyon 940 bin 021,73 kWh enerji tasarrufu sağlandı, 204 bin 891,22 kg sera gazı salınımı azaltıldı. Geri dönüşüm sayesinde 16 bin 450 ağaç korunurken, 3 bin 898,82 m depolama alanı kazanımı da sağlanmış oldu.

“Hem çevreyi koruduk hem ekonomiye katkı sağladık”

Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal, atıkların toplanması ve geri dönüşümü konusunda yürütülen çalışmalara yönelik açıklama yaptı. Geri dönüşüm, yalnızca çevreyi korumak değil, aynı zamanda geleceğe yaşanabilir bir dünya bırakmak için önemli olduğunu vurgulayan Başkan Köksal, “Menteşe Belediyesi olarak 2024 yılında tonlarca atığı geri dönüştürerek hem çevreyi koruduk hem de ülke ekonomisine katkı sağladık. Bu çalışmalar sayesinde daha yeşil ve yaşanabilir bir kent hedefimize bir adım daha yaklaştık. Çevreyi korumak ve doğal kaynakları verimli kullanmak adına çevre dostu projeler üretmeye devam edeceğiz. Çevre ve atık yönetimi konusunda duyarlılık gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Daha yeşil bir geleceğe hep birlikte ulaşabilme adına tüm vatandaşlarımızı geri dönüşüm çalışmalarımıza destek olmaya davet ediyorum” dedi.