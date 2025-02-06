Dünyanın en büyük turizm fuarları arasında yer alan 28. EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı İstanbul’da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde açıldı. 5-7 Şubat tarihleri arasında turizm profesyonellerini ve sektör temsilcilerini 28. kez İstanbul’da bir araya getiren fuarda Menteşe Belediyesi açtığı stant ile ziyaretçilerini ağırlıyor.

Dünya turizm sektörünün Türkiye buluşma noktası olan 28. EMITT Turizm Fuarı 5-7 Şubat 2025 tarihlerinde turizm sektörünün tüm ulusal ve uluslararası paydaşları ile tatil tüketicilerini bir araya getiriyor. Fuara belediyeler, turizm destinasyonları, yaz ve kış turizmi, sağlık turizmi, gastronomi turizmi, oteller ve turist merkezleri, tur operatörleri ve acenteler katılıyor.

Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal, EMITT Turizm Fuarı’nın Menteşe’nin doğal, kültürel, tarihi ve turizm potansiyelinin tanıtımına önemli katkı sağlayacağını belirterek, "EMITT Turizm fuarı dünyanın en önemli 5 fuarı arasında yer alıyor. Bu yıl 28’incisi düzenlenen EMITT, İstanbul’da 77 ülkeden 650 davetli tur operatörünü ağırlayacak. Turizm sektörünün tüm paydaşları ve tatil tüketicileri ile birlikte binlerce katılımcı fuarı ziyaret edecek. Bu da Menteşe’mizi dünya turizminde daha görünür kılacaktır. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın ‘Dünya Kenti Muğla’ vizyonu çerçevesinde yer aldığımız stantta Menteşe’mizin doğal, tarihi ve kültürel değerleri ile yöre mutfağımızı ve lezzetlerimizi tanıtacağız. Dünya hızla değişiyor. Turizmi güçlendiren, sürdürülebilir olmasını sağlayan ve yenilikçi çözümler üreten yeni bakış açıları lazım. Dünya turizm sektörünün Türkiye buluşma noktası olan EMITT Fuarı bu bakımdan bir adım öne çıkıyor. Fuarın kültür turizmimize yönelik attığımız yeni ve cesur adımlara önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Üç gün sürecek fuarda teknoloji, sürdürülebilirlik, alternatif turizm ve yapay zekâ yaklaşımlarının nasıl uygulanabileceğine dair iyi örnekler ve stratejiler paylaşılacak. İzleyicilerin yeni fikirler geliştirebileceği interaktif tartışmalar kurgulanacak.