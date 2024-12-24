Menteşe Belediyesi ekipleri yoğun yağış nedeniyle yaşanan olumsuz durumlara karşı çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, ilçe genelinde yaşanan aşırı yağışlardan en çok etkilenen başta Kötekli, Bayır, Yerkesik, Orhaniye ve Yaraş mahallelerinde yaşanan su baskını, taşkın ve gider tıkanmalarına müdahale ediyor.

Menteşe’deki aşırı yağışlar nedeniyle oluşan olumsuz durumlara karşı Menteşe Belediyesi ekipleri yoğun mesai harcıyor. Ekipler, aşırı yağış nedeniyle ilçede yaşanan su baskını, taşkın ve mahsur kalan araçlara tüm güçleriyle müdahale ediyor. Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal, “Ekiplerimiz yağmur nedeniyle yaşanan çeşitli olumsuzluklara karşı anında müdahalede bulunarak hemşehrilerimizin mağdur olmasını önlemeye çalışıyor. Tüm gücümüzle halkımızın yanındayız” dedi.

Menteşe’de yaşanan yoğun yağışlar sonucunda meydana gelen ani su baskınları, sel ve taşkınlar hakkında ihbarda bulunmak isteyen vatandaşlar 0 252 214 48 80 numarasından Menteşe Belediyesine, 444 48 01 numarasından ise MUSKİ Çağrı Merkezine ulaşabilecekler.