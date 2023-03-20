Menteşe Belediye Tiyatrosu depremzede çocuklar için Ahmet Zeybek Kültür ve Sanat Merkezinde Prensesin Tacı isimli oyunu sahneledi.

Deprem bölgesinden Menteşe’ye gelen 200 çocuk aileleri ile birlikte Belediye Tiyatrosu tarafından sahnelenen Prensesin Tacı isimli oyunu kahkahalar eşliğinde izlediler. Çocuklar oyun sırasında çalan hareketli şarkılarla gönüllerince dans ederek eğlendiler. Tiyatro öncesinde çocuklar ve aileleri ile bir araya gelen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Bölgemize gelen depremzedelerimiz için pek çok çalışma yaptık. Depremzede çocuklarımız için de tiyatro oyunumuzu sahneliyoruz. Çocukların eğlenmesi ve yüzlerinde bir gülümseme oluşturmak temel amacımız. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız.” dedi.

Tiyatro sonrasında çocuklar prenses, kabuklu, bonbon ve dedektif karakterleri ile birlikte dans ederek fotoğraf çektirdiler. Depremzede çocuklar ve aileleri tiyatro gösterisinin ardından etkinlik çerçevesinde Lunaparka giderek keyifli bir gün geçirdiler.